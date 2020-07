Plus de buts et de victoires à la maison en Super League

Football

Après trois journées de championnat de Super League, une tendance semble se dessiner avec plus de spectacle et des équipes sereines à domicile.

Lors des 23 premières journées de championnat de Super League, les rencontres produisaient en moyenne 2,585 buts avec la palme pour le FC Saint-Gall et ses 51 réussites pour une moyenne de 2,217 pions par match. A l'autre bout du classement, Thoune faisait pâle figure avec pile un but par match juste derrière Neuchâtel (1,087). Au niveau des défenses, Servette était la meilleure avec 23 capitulations en autant de rencontres. Là également, Thoune était bon dernier avec deux buts encaissés par match.

Zurich en forme

Davantage de victoires... à domicile

En Super League, seules trois des quinze rencontres (20%) ont été remportées par l'équipe en voyage (Saint-Gall à Sion, Bâle à Neuchâtel et Zurich à Saint-Gall). L'équipe évoluant devant ses tribunes s'est imposée à neuf reprises (60%), soit plus que lors de la première phase du championnat.

On résume: plus de victoires à domicile et plus de buts. Voilà qui devrait donner du baume au cœur des trois clubs romands qui évoluent dans leur stade pour la 27e journée.