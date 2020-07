Plus de six milliards de promesses de dons pour un vaccin

Coronavirus

Une importante somme a été récoltée par la Commission européenne pour la lutte contre le Covid-19.

Coldplay, Miley Cyrus, Jennifer Hudson et Dwayne «The Rock» Johnson sont venus samedi en aide à la Commission européenne dans la collecte de fonds pour mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Plus de six milliards d'euros (quelque 6,38 milliards de francs) ont pu être récoltés.