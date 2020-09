Mostra de Venise : «Plus personne n'oserait financer Irréversible»

Gaspar Noé a présenté dimanche à la Mostra de Venise une nouvelle version de son film «Irréversible».

En 2002, Gaspar Noé avait choqué le Festival de Cannes avec ce film très dérangeant avec Monica Bellucci, Vincent Cassel et Albert Dupontel, démarrant par la fin et racontant une vengeance après un viol insoutenable durant dix minutes. Lors de la projection à Cannes, une vingtaine de spectateurs avaient eu des malaises.

«Quand Gaspar Noé m'a appelée pour me dire de regarder le film, qu'il avait remonté dans l'ordre chronologique, j'étais vraiment curieuse», a raconté Monica Bellucci à l'AFP. «Et quand je l'ai vu, je me suis rendue compte que le film n'avait absolument pas vieilli, que c'était resté un film très fort. Et peut-être que cette nouvelle version du montage met encore plus en évidence cette dualité entre beauté et violence», a-t-elle ajouté.