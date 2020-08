Coronavirus

Plusieurs aéroports européens risquent de manquer d’argent

La trop lente reprise du trafic aérien menace la trésorerie de plusieurs aéroports européens touchés par la pandémie.

«La reprise se fait à un rythme bien trop lent et incertain», «les revenus sont faibles» et les «aéroports brûlent les liquidités au plus fort de l'été», a déclaré Olivier Jankovec, cité dans un communiqué.