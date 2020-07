Neuf personnes positives au FC Zurich

Football

Le club zurichois a annoncé samedi de nouveaux cas de Covid-19 dans l'environnement de l'équipe première.

Mirlind Kryeziu n’est pas le seul membre du FC Zurich à avoir contracté le coronavirus. Selon un communiqué diffusé par le club samedi, six joueurs et trois membres du personnel ont été testés positifs. Les personnes concernées, dont on ne connaît pas l’identité, ne présentent aucun symptôme ou des troubles légers. Tous les joueurs, le staff et des employés du FCZ sont en quarantaine jusqu’au 17 juillet.