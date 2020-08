Coronavirus en France

Port du masque et limitations de rassemblements prolongés

Mardi, les autorités françaises ont durci le ton pour contenir la «situation épidémiologique qui évolue dans le mauvais sens».

Extension de l'obligation du port du masque à l'extérieur et interdiction des rassemblements de plus de 5’000 personnes prolongée jusqu'au 30 octobre: le premier ministre français Jean Castex a durci le ton mardi, face à une «situation épidémiologique (qui) évolue dans le mauvais sens».

Réagir «vigoureusement»

Un retour de l'épidémie «mettra à nouveau sous tension l'ensemble de la chaîne de santé (...) notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle», a mis en garde M. Castex, en appelant à «réagir individuellement et collectivement» et «vigoureusement».