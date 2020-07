Port du masque: notre présidente montre l’exemple

Pandémie

La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s’est affichée avec un masque dans les transports publics et a rejoint la «TeamMask».

Simonetta Sommaruga ne s’est pas exprimée sur la question. Mais elle tient manifestement à montrer l’exemple et rappeler que le port du masque dans les transports publics est chaudement recommandé dès que la distanciation ne peut pas être respectée. Lundi, notre présidente a ainsi publié sur Twitter une image sur laquelle elle s’affiche masquée alors qu’elle descend d’un tram bernois.

#TeamMask et #ÖvLive

«Je porte évidemment un masque lorsque les choses se resserrent. Cela me protège et protège les autres», a écrit la conseillère fédérale. Qui en passant apporte son soutien à deux hashtags qui circulent actuellement beaucoup en Suisse alémanique. Le team masque: #TeamMask. Et #ÖvLive (Öffentlicher Verkehr live), qui consiste à se prendre en photo masqué dans un transport en commun.