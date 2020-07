Genève

Port du masque obligatoire à Genève Aéroport

Dès mardi, toute personne présente dans l’aéroport devra porter un masque. Ceux qui n’en ont pas pourront en acheter aux distributeurs.

La mesure ne s’applique plus uniquement aux passagers et aux employés mais à tout le monde.

À Genève Aéroport, un masque devra être porté dans tous les secteurs, dont les départs et les arrivées ainsi que les restaurants. Dès mardi, le port du masque sera obligatoire dans tous les commerces genevois. De plus, du gel hydroalcoolique devra être placé à l’entrée de tous les établissements et installations ouverts au public, et la clientèle sera tenue de se désinfecter les mains.