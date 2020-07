Actualisé il y a 15min

Humeur

Porter le masque c’est bien, le faire juste c’est mieux

Dans les transports publics et les magasins vaudois, les gens portent le masque, mais la majorité d’entre eux ne prennent pas les précautions recommandées par le Dr Didier Pittet.

par Eric Felley

Avant de mettre son masque, il faudrait se laver les mains, ensuite ne plus le toucher, et enfin se relaver les mains après l’avoir enlevé… iStockphoto

Lundi, les CFF se sont félicités de la discipline des voyageuses et voyageurs, qui observent le port obligatoire du masque dans ses trains et d’une manière générale dans les transports publics. Dans le canton de Vaud, à Lausanne en particulier, on peut constater aussi que les gens jouent le jeu et mettent un masque dans les magasins. Cependant personne ne se prononce sur la qualité des m odèles que portent certains et les précautions qu’ils prennent , ou pas , pour le porter d’une manière efficace.

Une dominante bleue…

Si on en a manqué durant des mois, il y a maintenant pléthore de m asques sur le marché, de toute sorte et de toute facture. La dominante, ce sont les masques bleus classiques, mais certains en portent des noirs , des r o ses, o u des blancs, dont les formes et le port varient. On voit aussi des masques maison avec du tissu, qui prennent l’allure de masques fantaisies. Finalement, peu importe le masque, pourvu qu’on en porte un! Il y a là un danger d’excès de confiance .

Le professeur Didier Pittet a tourné une demi-douzaine de vidéos au mois d’avril sur la thématique du port du masque. CHUV

Un «risque augmenté» pour la population

Si l’on se réfère à la vidéo du Dr Didier Pittet, réalisée le 6 avril dans le cadre d es HUG , la grande majorité des gens n’observent pas les règles visant à un port efficace. Dans cette vidéo, le professeur met en garde contre les « risques associées du port du masque généralisé » . Il précise que pour bien utiliser un masque, il faut se frictionner les mains avant de le toucher et de le mettre, ensuite de ne plus le toucher, et enfin se frictionner les mains à nouveau après l’avoir enlevé.

Il parle d’une nécessaire « éducation au port du masque » . Si ces règles d’hygiène ne sont pas respectées, il y voit même un « risque augmenté pour la population » . De plus, il rend attentif: une fois masqués , les gens se sentent rassurés et « font des erreurs » , e n n églige a nt l ’impératif de l a distance sociale ou en oubliant de se laver les mains.