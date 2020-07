Portugal et Espagne rouvrent leur frontière terrestre

Coronavirus

La fermeture avait eu lieu il y a trois mois et demi. Les deux pays luttent toutefois encore contre des foyers d'infection.

Après trois mois et demi de fermeture de sa seule frontière terrestre, le Portugal reste un des pays d'Europe les plus épargnés par le Covid-19, avec 1576 morts et 42 141 cas confirmés, et l'Espagne un des plus affectés, avec 28 355 décès et cinq fois plus de cas. Mais tous deux luttent contre des foyers d'infection et la contagion semble inquiétante au Portugal.