Moqueur

Pour 50 Cent, la candidature de Kanye West est une diversion

Le rappeur a critiqué le mari de Kim Kardashian pour s'être présenté à la présidence américaine. Dans une interview pour Billboard, il a affirmé que son rival ne cherchait qu'à distraire le public.

50 Cent s'est également moqué du fait que la société YEEZY de Kanye West avait reçu plus de 2 millions de dollars dans le cadre du programme de protection des salaires de l'administration Trump.

50 Cent a pris pour cible Kanye West pour avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Le rappeur a révélé son intention d'entamer la course à la Maison-Blanche contre l'actuel président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, le jour de l'indépendance des États-Unis, suscitant de nombreuses réactions d'incrédulité et des moqueries.