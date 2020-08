Coronavirus

Pour Daniel Koch, il faut «veiller à trouver l'équilibre»

L’ancien Monsieur Covid-19 du pays n’est pas en faveur du maintien de la limitation à 1000 spectateurs pour les manifestations en Suisse.

Pour lui, l’interdiction des manifestations de grande envergure était à l’époque « absolument juste et importante » . « Mais maintenant, nous sommes passés à autre chose et nous devons voir ce qui est possible » , nuance celui qui officie actuellement comme consultant pour les Ligues et plusieurs clubs professionnels, dont le CP Berne.