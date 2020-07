09.07.2020 à 06:33

Pour Kourtney Kardashian, la série sur sa famille est «toxique»

Les habitués de «L'Incroyable Famille Kardashian» verront moins souvent l'aînée du clan dans les prochaines saisons de l'émission. Elle en a révélé les raisons.

Kourtney Kardashian a décidé de moins participer à la série «L'Incroyable Famille Kardashian». AFP

Kourtney Kardashian a décidé de réduire sa présence dans «L'Incroyable Famille Kardashian» parce qu'elle estimait que l'émission était devenue «un environnement toxique» pour elle.

La star avait annoncé qu'elle comptait se retirer en partie de la série de télé-réalité, qui met en scène la vie de sa famille: ses sœurs Kim et Khloe, ses demi-sœurs Kendall et Kylie Jenner et sa mère Kris Jenner.

«J'ai tourné la série non-stop pendant 14 ans. Je me sentais mal dans un environnement toxique, je ne voulais pas que ça continue à occuper autant de place dans ma vie», a-t-elle révélé à «Vogue Arabia».

Un manque de vie privée

«Ma vie privée, c'est quelque chose qui a pris de plus en plus de valeur pour moi et essayer de trouver un équilibre avec mes moments de vie privée tout en étant dans une émission de télé-réalité, c'est très difficile. Les gens pensaient à tort que je n'aime pas travailler, mais ce n'est pas vrai. Je mets mon énergie dans ce qui me fait plaisir», a-t-elle expliqué.

Kourtney Kardashian, qui est maman de trois enfants, fait aussi tout son possible pour préserver la vie privée de Mason, Penelope et Reign, et pour passer du temps avec eux. «J'essaie d'être la meilleure mère quand je suis avec eux, de ne pas être au téléphone, de rester présente sur ce qu'on fait ensemble, et d'avoir des moments où on se regarde dans les yeux et où on reste connectés», a-t-elle conclu.