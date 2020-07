Pour la première fois, Trump apparaît avec un masque

États-Unis

Les conseillers de Donald Trump le suppliaient depuis des semaines de porter un masque en public, afin de montrer l’exemple aux Américains.

Recommandé dès avril

Le refus de porter le masque est souvent vu dans une partie de la société comme une affirmation de sa liberté individuelle face aux recommandations des autorités nationales et internationales. Symbole de ces divisions, le président américain avait tenu le 20 juin un meeting de campagne dans la ville de Tulsa (Oklahoma) devant des milliers de partisans non protégés par un masque. Depuis, les autorités locales ont noté une poussée du nombre de cas de Covid-19.

Près de 135’000 morts

Les États-Unis ont enregistré vendredi près de 65’000 nouveaux cas, surtout dans des États gouvernés par des Républicains et qui avaient levé plus vite que d’autres les mesures de confinement et de restrictions prises au mois de mars. Depuis le début de la pandémie, ce sont plus de 3,2 millions de cas de Covid-19 qui ont été répertoriés dans le pays, ainsi que près de 135’000 morts, le bilan le plus lourd dans le monde.