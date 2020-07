Pour le FC Sion, c’est la fuite en arrière

Football

Le club valaisan n’a rien montré, ou pas assez. Saint-Gall en a trop aisément profité (1-2).

Dans un contexte forcément particulier, chaque bruit renvoyant à l’incongruité d’un huis clos habité, Sion n’a pas existé. On a vu d’un côté une équipe séduisante qui jouait, et de l’autre une formation en proie aux doutes luttant contre ses démons et ne faisant que – mal – défendre. Perdre contre ce Saint-Gall terriblement séduisant arrivera à d’autres et n’a certes rien d’infamant. L’absence de révolte l’est davantage. Plus qu’un changement de coach, Sion aurait urgemment besoin d’un changement d’état d’esprit. Tant tout ce qui faisait naguère sa spécificité n’existe plus, à commencer par offrir un spectacle. Au moins s’est-il évité les sifflets que ses fans n’auraient pas manqué de lui adresser.