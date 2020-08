Suisse

Pour Martullo-Blocher, il y a trop de patrons étrangers

La conseillère nationale Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) déplore que beaucoup de ces patrons soient du côté de l’Union européenne.

Ils prennent donc la place des Suisses. Et la situation se détériore encore plus à cause de la pandémie de coronavirus, note Magdalena Martullo-Blocher. Les jeunes et les travailleurs âgés sont particulièrement touchés car ils éprouvent aujourd’hui des difficultés à trouver un emploi, détaille-t-elle.