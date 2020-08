Pour que le parent non gardien ne reste pas sur la touche

Robert 17.08.2020 à 05:51

C'est triste je vis cette situation régulièrement à cause d'une avocate qui est vicieuse et elle fait tout pour que je vois le moins souvent mon enfant. Le pire ce sont des personnes intouchables, mais qui font énormément de dégât par rapport aux enfant et au passage touche de juteuse commission. Même un juge lui a dit qu'elle avait été trop fort envers moi. Beaucoup de personnes veulent l'égalité, mais au moment d'une séparation avec un enfant. l'égalité va seulement dans un sens la maman à l'enfant et le papa paye une très belle pension. Par exemple pour moi, la maman travail à 40%, elle a CHF 4'300.- de pension par mois de ma part, plus les allocations, plus son salaire. Donc, elle gagne par mois CHF 7'300.- à 40 %, alors pourquoi faire un effort d'avoir de bonne relation avec le père de son enfant. Surtout que cet argent part chez l'avocat pour m'attaquer. Voici une triste réalité des hommes pendant les séparations, en plus on doit lutter pour avoir un droit de regard à l'école.