Consensus pour reconstruire la flèche de Notre-Dame à l'identique

Selon Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, un large consensus se dégage sur le futur aspect de cette partie de l'édifice.

Il apparaît «qu'un large consensus se dégage dans l'opinion publique et (chez) les décideurs – puisque à la fin, ce sera, je pense, le président de la République (Emmanuel Macron) qui va trancher – pour la reconstruction à l'identique», a-t-elle déclaré sur la radio France Inter, ajoutant que «c'est toujours difficile de dire +à l'identique+ exactement, mais dans l'esprit de la flèche».

Un organisme réunissant des élus, des experts et les architectes du chantier doit évoquer jeudi les modalités de reconstruction de Notre-Dame, monument gothique mondialement connu et dont les images du toit embrasé par un incendie en avril 2019 avaient fait le tour de la planète. «Trois dossiers» sont à examiner: la charpente, le toit et la flèche, a rappelé la ministre.