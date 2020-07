Football

Pour Servette, la dernière ligne droite

Les Grenat, en perte de vitesse avant le derby contre NE Xamax dimanche (16h), s’accrochent toujours à leur quatrième place synonyme d’Europe.

Cela dépend peut-être davantage des Grenat que d’eux. Égarés à Thoune, où ils ont reçu leur seule claque de la saison (5-1), les Genevois campent malgré tout sur leur position. Ils sont quatrièmes et pour le moment toujours qualifiés pour l’Europa League et ses tours préliminaires.

Réaction d’orgueil

À voir Steve Rouiller, le patron de la défense, être à la peine contre Munsy à la Stockhorn aréna, on pourrait se dire qu’il y a là beaucoup de fatigue, physique et morale. Cela vaut d’ailleurs pour toute l’équipe. Mais il faut se méfier: il y a de l’orgueil à Servette. Et la venue de la lanterne rouge, ce Xamax au bord du précipice, est une raison de plus pour mobiliser le groupe.

Corriger le tir sur son terrain, c’est le but de Servette. Il est double. Avec un succès ce dimanche, Servette prendrait une sérieuse option de plus sur la quatrième place. Il conserverait au minimum 4 points d’avance sur Lucerne et en aurait sept de plus que Zurich, qui a un match en retard. Le tout avec une différence de but positive qui vaut presque un point de plus. De quoi voir venir.