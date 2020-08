Fribourg

Pour un suivi à plus long terme des patients Covid-19

De nombreux patients hospitalisés suite à une contamination au coronavirus présentent toujours des symptômes trente jours après le début de l’infection, indique une étude de l’Hôpital fribourgeois publiée ce mercredi.

Au plus fort de la crise de coronavirus, le HFR a collecté des données sur 196 patients hospitalisés entre le 1er mars et le 12 avril. Cette étude montre notamment que le profil-type est un homme âgé d’environ 70 ans et présentant des comorbidités, notamment le diabète, l’hypertension et l’obésité.