Football

«Pourquoi un miracle pour Xamax et pas pour Sion ou Thoune?»

Tout le monde écrit qu’il faudrait un miracle pour sauver Neuchâtel Xamax de la relégation. Discussion avec Denis Müller, théologien et éthicien qui nous expose sa vision de l’exploit sportif et de la situation.

Votre question est pleine d’humour, fort heureusement; d’une part il n’y a pas de lien entre l’occupation des Églises et les matches de football, pas plus qu’il n’y en a directement entre le Covid-19 et la pratique religieuse dans le canton. Il n’y a pas non plus de lien entre l’évitement de la relégation et l’idée de miracle. Pourquoi un tel miracle bénéficierait-il davantage à Neuchâtel Xamax qu’au FC Sion ou à Thoune? Chaque équipe doit donner le meilleur d’elle-même, dans une compétition dont on savait dès le début qu’elle entraînerait une relégation et un barrage.