Poursuivi pour le «suicide forcé» de sa compagne, il est relaxé

Après le suicide de sa petite amie à Chambéry (F), un homme était poursuivi pour des faits de harcèlement moral. Mais le lien de causalité n'a pu être établi.

La présidente de la juridiction Aude Favoulet a brièvement justifié cette décision à l'audience, évoquant l'«absence de caractérisation d'un lien de causalité certain entre les propos et les comportements (du mis en cause), et la dégradation des conditions de vie altérant la santé» de sa petite amie de 23 ans.