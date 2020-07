Poutine accuse l'Ouest de «révisionnisme» anti-russe

Russie

Dans une longue tribune historique, le président russe répète ses accusations à l'égard des Européens de vouloir faire porter à l'URSS au même titre qu'à l'Allemagne nazie la responsabilité de la guerre.

Cette victoire et le sacrifice de 27 millions de Soviétiques pendant la guerre sont au cœur du discours patriotique et de puissance du président russe. Un grand défilé militaire doit marquer l’événement le 24 juin à Moscou, à la place de la traditionnelle parade du 9 mai reportée pour cause d'épidémie de nouveau coronavirus.

Révisionnisme dangereux

«Le révisionnisme historique dont on observe les manifestations en Occident, avant tout concernant la Seconde guerre mondiale et son issue, est une chose dangereuse» car il déstabilise «les principes d'un développement pacifique» du monde tels qu'établis en 1945 par les Alliés, a accusé M. Poutine dans les pages de «The National Interest», une revue conservatrice aux Etats-Unis.

Varsovie en ligne de mire

Prenant pour cible une nouvelle fois Varsovie et une résolution récente du Parlement européen dénonçant l'invasion et le dépeçage de la Pologne en septembre 1939, le président russe répète que l'URSS n'avait d'autre choix car Britanniques et Français avaient cédé aux Nazis, lors des accords de Munich de 1938, et que les Polonais avait torpillé l'émergence d'une alliance entre Paris, Londres et Moscou.