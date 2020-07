Poutine est «protégé» par un tunnel de désinfection

Coronavirus

Ceux qui veulent voir le président russe doivent passer par un dispositif pourtant controversé.

Des tunnels de désinfection existent ailleurs, note pour sa part la BBC. Mais des experts doutent de leur efficacité et estiment qu’ils pourraient causer plus de mal que de bien. «Le contact direct des aérosols avec la cornée peut provoquer une irritation et des dommages irréversibles. L'irritation et les dommages cutanés sont également fréquents», selon un rapport de l’Occupational Medicine journal.