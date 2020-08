Aviation Premier vol en double pour SolarStratos

Raphaël Domjan, l’initiateur du projet SolarStratos, a pu prendre place à bord de l’appareil pour un premier vol en double. C’est lui qui prendra les commandes quand il sera formé.

«Nous avons survolé le lac de Neuchâtel. Tout était tellement calme, c’était magnifique», a raconté l’éco-explorateur neuchâtelois, contacté par Keystone-ATS. «Cela fait des années que j’en rêve et, cette fois, j’y suis», a-t-il ajouté à l’issue d’un vol qui a duré 49 minutes et atteint une altitude de 1500 m.

Jeudi matin, c’est l’Espagnol Miguel Iturmendi qui tenait les commandes. Mais lorsqu’il sera formé, c’est bel et bien Raphaël Domjan qui pilotera SolarStratos. La mission ultime du projet reste la même: atteindre la stratosphère grâce à l’énergie solaire lors d’un vol qui durera entre six et huit heures. «Nous espérons pouvoir y arriver dès 2022. Mais cela sera un gros challenge. Et notamment car il nous manque encore du financement», explique le père de SolarStratos.