il y a 22min

Genève

Premier week-end compliqué pour les forains

La météo capricieuse et les mesures sanitaires ont pesé sur la fréquentation des manèges du quai Wilson samedi et dimanche, estiment certains exploitants.

Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique était obligatoire avant l'accès aux attractions et des marquages jaunes délimitaient les files d'attente. KEYSTONE

Les forains qui se sont installés vendredi soir le long du quai Wilson à Genève ont vécu un premier week-end difficile. La météo qui a alterné entre forte chaleur et pluie a découragé une partie du public qui a dû respecter les mesures sanitaires, crise du coronavirus oblige.

«On fait au mieux »

Les hautes températures samedi et les averses de dimanche ont rendu le week-end difficile pour les forains. Quant au public, il a dû suivre les mesures sanitaires inscrites dans le plan de protection établi par les forains et approuvé par la Ville de Genève et le médecin cantonal.

KEYSTONE

Le lavage des mains avec du gel hydroalcoolique était obligatoire avant l'accès aux attractions et des marquages jaunes délimitaient les files d'attente. Les forains ont aussi dû gérer les flux d'entrée et de sortie ou encore nettoyer systématiquement les jetons. Tout au long du quai Wilson, on pouvait lire à même le sol la consigne principale de la journée, inscrite sur du scotch: «respectez les distances».

Certains forains ont prévu des aménagements supplémentaires. Au stand de casse-brique, seule une place sur deux était disponible pour le jeu et les balles étaient nettoyées après chaque utilisation. Plus loin, la patronne du tir à la carabine a installé des plaques de plexiglas entre chaque poste de tir. «On fait au mieux pour que tous respectent les consignes. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de monde, les gens évitent les foules. La situation sanitaire joue probablement un rôle. La chaleur et la pluie aussi», estime la gérante.

KEYSTONE

Des masques peu utilisés

«Les enfants touchent à tout mais le personnel désinfecte ce qu'il peut, comme les volants des voitures. C'est une situation compliquée, on sait qu'il n'y a pas de risque zéro», explique Julia, une mère de famille, après un tour en auto-tamponneuses.

«Nos employés portent le masque mais peu de visiteurs le font. Pourtant quand on le leur suggère, on remarque qu'ils sont nombreux à l'avoir dans le sac», raconte la patronne du Bidule, une attraction à grande vitesse en forme de chenille. Le port du masque n'est pas obligatoire mais vivement conseillé tout le long de la manifestation. Les forains resteront sur le quai Wilson jusqu'au 16 août.