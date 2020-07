Première en Suisse: logements pour seniors LGBT à Zurich

Vieillesse

Des appartements médicalisés pour lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenre ou intersexué(e)s à la retraite vont voir le jour d’ici à 2025. La Romandie suit de près le projet.

Le projet s’inscrit dans la «stratégie vieillesse 2035» de Zurich et a collaboré avec l’organisation LGBT zurichoise.

Zurich va inaugurer d’ici à 2025 des appartements et des logements médicalisés pour personnes âgées LGBTI. Une association de la communauté zurichoise est à l’origine de ce projet pionnier en Suisse, réalisé avec les autorités de la ville et suivi avec intérêt en Romandie.

Une vingtaine d’appartements de 1,5 à 3,5 pièces et trois logements communautaires médicalisés pour des pensionnaires lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenre ou intersexué(e)s: cette infrastructure sera construite en trois ans, ont indiqué il y a quelques jours les autorités municipales. Elle fait partie de trois nouveaux édifices à bâtir sur un site préexistant de logements autonomes abordables pour personnes âgées, au sud-ouest de la ville.

Acceptation de la diversité

Le nouveau complexe permettra de donner sa place à la diversité des parcours de vie et des besoins des personnes LGBTI dans un climat d’acceptation et de reconnaissance réciproque, écrivent les trois partenaires. Ces dernières «ont réalisé un concept rapidement et en toute simplicité», se réjouit Andreas Hauri (PVL), chef du dicastère municipal de la santé.