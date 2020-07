Istanbul

Première prière à Sainte-Sophie reconvertie en mosquée

Des milliers de musulmans ont prié pour la première fois vendredi dans l’ex-basilique redevenue mosquée. Le président turc Erdogan était présent.

Colère de plusieurs pays

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle et monument le plus visité d’Istanbul, Sainte-Sophie a successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Le 10 juillet, M. Erdogan a décidé de rendre l’édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée. Cette mesure a suscité la colère de certains pays, notamment la Grèce qui suit de près le devenir du patrimoine byzantin en Turquie. Le pape François s’est aussi dit «très affligé» par cette reconversion.