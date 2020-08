Sondage

Première vague du grand sondage sur les votations du 27 septembre

Libre circulation des personnes, congé paternité, avions de combat, loi sur la chasse et déductions fiscales pour les enfants… Donnez votre avis à six semaines d’un scrutin riche en décisions.

Les citoyens et citoyennes helvétiques diront s’ils désirent accorder deux semaines de congé pour que les pères soient plus présents auprès de leur nourrisson.

Après le report des votations du mois de mai à cause du coronavirus, le peuple suisse est appelé à voter sur cinq objets le 27 septembre. «LeMatin.ch» propose lundi et mardi le premier sondage Tamedia sur ces objets.

Le peuple suisse a refusé l’achat du Gripen en 2014, acceptera-t-il en 2020 un montant de 6 milliards de francs pour l’achat de nouveaux avions de combat? L’UDC veut en finir avec l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’Union européenne. Sa nouvelle initiative dite «de limitation» passera-t-elle la rampe? Les Suisses et les Suissesses soutiendront-ils deux semaines de congé paternité financées par l’Assurance perte de gains? Accepteront-ils une hausse des déductions fiscales par enfant au plan fédéral? Et, enfin, sont-ils convaincus par les modifications de la Loi sur la chasse qui donnent davantage d’autonomie aux cantons pour réguler les prédateurs, dont le loup?

C’est oui, c’est non, c’est plutôt oui ou plutôt non? Le sondage Tamedia vous permet d’affiner votre position et d’en donner les raisons. Les résultats très attendus seront publiés vendredi 14 août.