Prenez un masque pour aller aux cinémas Pathé

Coronavirus

L'exploitant demande, si les distances ne peuvent être tenues, de se couvrir le visage aux caisses et dans les couloirs. Mais pas dans les salles.

Il a fallu un petit réglage du projecteur pour que l'image devienne un peu plus claire. Ce mardi 7 juillet, les sites internet des salles de cinéma Pathé, en Suisse affichaient le message suivant: «Porter un masque devient obligatoire dans nos cinémas pour protéger tous les spectateurs et les employés».

La mesure a de quoi surprendre puisque, si le traçage des spectateurs est obligatoire au niveau fédéral dans les salles de cinéma, le port du masque ne l'est pas. Il l'est en effet dans les lieux de plus de 10 personnes où l'on ne peut prendre le nom des gens afin de pouvoir les avertir si l'on apprend qu'ils ont été proches de quelqu'un testé positif au coronavirus.