Préparatifs en vue d'une opération turque en Syrie

Moyen-Orient

Ankara affirme être prêt à lancer une opération contre les milices kurdes, tandis que la position des Etats-Unis apparaît discordante.

Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et américain Donald Trump ont convenu vendredi de prendre «immédiatement» des mesures pour éviter «une grande tragédie humanitaire» dans la région d'Idleb. (Vendredi 28 février 2020)

Après l'accord entre la Russie et la Turquie jeudi, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Un calme «relatif» règne à Idleb. (5 mars 2020)

La Turquie envisage dans un premier temps de prendre le contrôle d'une bande de territoire longue de 120 km et profonde d'une trentaine de km allant des villes de Tal Abyad à Ras al-Aïn, selon Hürriyet. Lundi soir, l'armée turque a dépêché des renforts, notamment des chars, en plusieurs points de sa frontière avec la Syrie.

Zone tampon

A terme, Ankara entend créer une »zone de sécurité«, sorte de tampon de 30 km profondeur s'étirant de l'Euphrate à la frontière irakienne, soit 480 km. Cette zone a pour vocation, selon Ankara, d'accueillir une partie des 3,6 millions de Syriens réfugiés en Turquie et de séparer la frontière turque des territoires conquis par les YPG en plein chaos syrien.

C'est à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan portant sur cette question que la Maison-Blanche a brusquement annoncé dimanche soir que les Américains se retireraient de la zone. »Il est temps (...) de ramener nos soldats à la maison«, avait ensuite tweeté le président Trump, accréditant l'idée d'un retrait plus vaste, sinon total, de Syrie.

Prisonniers de l'EI

Sous pression et alors qu'il a besoin de son camp en pleine procédure d'»impeachment«, le milliardaire américain a sommé la Turquie de ne pas »dépasser les bornes« qu'il a fixées dans sa »grande et inégalable sagesse«. En parallèle, les responsables américains se sont employés à se démarquer de toute opération militaire d'Ankara et à minimiser le départ des soldats américains, évoquant le simple redéploiement de 50 à 100 membres des forces spéciales.