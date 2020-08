Fribourg Une «rentrée normale» le 27 août malgré le coronavirus

Près de 47’000 écoliers du canton du Fribourg retrouveront les bancs des classes lors d’une «rentrée normale» en dépit des mesures de sécurité sanitaire liées à la pandémie de Covid-19, a estimé le conseiller d’État Jean-Pierre Siggen.

Le conseiller d’État fribourgeois Jean-Pierre Siggen a décrit la rentrée scolaire 2020 comme étant la plus normale possible, en dépit de la persistance de la crise sanitaire du Covid-19.

Présentiel irremplaçable

L’arrêt de l’enseignement présentiel entre la mi-mars et la mi-avril a permis d’avancer avec le numérique, a relevé Hugo Stern, chef du Service de l’enseignement obligatoire de langue française. Les enseignants les plus réfractaires ont accompli des progrès. Reste que rien ne remplace l’enseignement physique, a-t-il insisté.

32 nouvelles classes

Pour l’école obligatoire, ce sont 16,9 classes qui ont été ouvertes, dont 6 pour les 1H/2H (école enfantine), 2,9 pour les 3H-8H (école primaire) et 8 pour les 9H-11H (CO). Les moyennes d’élèves par classe restent quasi inchangées, soit 18,6 pour l’école enfantine (18,5 il y a un an) et 18,9 pour l’école primaire (19,1).