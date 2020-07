Les deux candidats polonais au coude à coude

Présidentielle

Selon les premiers chiffres, le chef de l'Etat conservateur polonais Andrzej Duda et le maire libéral de Varsovie Rafal Trzaskowski étaient au coude à coude dimanche soir.

L’issue de ce second tour va être décisive pour l’avenir du gouvernement du parti conservateur et nationaliste Droit et Justice (PiS), que ses détracteurs accusent de faire reculer les libertés démocratiques acquises il y a trois décennies à la chute du communisme.