Chronique

Presidio Slow Food, qu’est-ce?

À l’origine, c’était un fort, établi par les conquérants espagnols afin de protéger les missions et autres colonies.

Au travers des Presidi, Slow Food soutient les productions de qualité menacées de disparition, protège des régions et écosystèmes uniques, sauvegarde les techniques traditionnelles et encourage la conservation de la faune et de la flore indigènes. Slow Food aide les producteurs à garantir la qualité de leurs produits et ouvre un nouveau marché aux Presidi. En général, tous ces produits ont été initialement accueillis dans l’Arche du goût de Slow Food.

À l’échelle mondiale, plus de 590 Presidi associant plus de 14 000 producteurs ont ainsi vu le jour. Certains Presidi ne sont disponibles que directement chez le producteur et en fonction de la saison. En Suisse, Slow Food a développé plus de 20 Presidi avec le soutien du Fonds Coop pour un développement durable. Afin de favoriser un dialogue entre le producteur et le consommateur, Slow Food préconise un achat direct à la production. Découvrez tous ces produits d’exception sur le site internet de Slow Food.