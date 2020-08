Canton de Fribourg Décès d’une femme en lien avec la fermeture des urgences à Tavel

Les urgences à Tavel ont été fermées la nuit en raison de la pandémie de Covid-19. Au lieu de se rendre sur place, les autorités recommandent de recourir au numéro d’urgence 144.

L’information parue lundi dans les «Freiburger Nachrichten», puis relayée ultérieurement dans divers médias, a été confirmée mercredi à Keystone-ATS par Jeannette Portmann, porte-parole du HFR. La patiente, qui souffrait de problèmes respiratoires et cardiaques chroniques, aurait dû recourir au numéro d’urgence 144.

Situation tragique

Et le HFR de souligner que dans des situations pareilles il faut appeler le numéro d’urgence 144, sachant que tout est organisé pour prendre en charge de tel cas, au lieu de se déplacer par ses propres moyens à l’hôpital. D’autres personnes se sont présentées ces dernières semaines, ne sachant pas les urgences fermées à Tavel.

Le 8 juillet dernier, le HFR avait annoncé de nouvelles mesures de réorganisation. Parmi elles, à cause de la pandémie de Covid-19, l’activité opératoire sur les sites de Riaz, en Gruyère, et de Tavel a été suspendue et les urgences des deux sites ont été fermées la nuit.