Prison ferme pour les deux gérants du Cuba Libre

France

Le procès des deux gérants, jugés pour la mort de 14 personnes dans l'incendie de leur bar en 2016 à Rouen, s'est clos mardi.

Le gérant du bar «Au Cuba Libre» ainsi que son frère ont été mis en examen ce mercredi. L'établissement avait pris feu en août dernier et 14 personnes avaient péri dans l'incendie. (14 septembre 2016)

Nombreuses violations

Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme à l'encontre des deux prévenus, deux frères âgés de 40 et 48 ans, estimant que cet établissement situé à Rouen n'était qu'«une somme de manquements en matière de sécurité».

Les deux prévenus «ont violé plusieurs obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi et le règlement. Ces violations sont à l'origine de l'incendie qui est la cause directe et certaine» des décès, a indiqué la présidente du tribunal.