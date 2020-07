il y a 31min

Éditorial

Procureur de la Confédération: bonne chance au suivant!

Malgré ses prérogatives, ce poste reste le métier le plus difficile et le plus exposé de Suisse. Michael Lauber part convaincu d’avoir fait juste.

par Eric Felley

En enquêtant que sur les grosses affaires, le Ministère public de la Confédération contrarie des intérêts impossibles à saisir pour le commun des mortels. Keystone

«La conclusion est que le procureur général a porté atteinte à la réputation du Ministère public de la Confédération et qu’il n’est ni conscient, ni convaincu de l’illégalité de ses actes». Ce vendredi, le Tribunal administratif fédéral a conclu en ces termes son communiqué. Le TAF a refusé le recours déposé par Michael Lauber contre la sanction que lui avait infligée l’Autorité de surveillance du MPC. Un moment plus tard, celui-ci annonçait sa démission en mettant fin à un feuilleton qui dure depuis bientôt trois ans.

Pas conscient, ni convaincu de l’illégalité de ses actes? Michael Lauber a tout de même agi d’une bizarre façon dans l’affaire de la FIFA en acceptant de rencontrer hors procédure son président Gianni Infantino. Inconscience, imprudence, on ne sait pas. Mais ses agissements ne pouvaient pas passer inaperçus dans un milieu où tout le monde s’épie et où les scénarios se nourrissent sans cesse d’amitiés et de trahisons.

A-t-il agi pour un motif supérieur?

Le métier de procureur de la Confédération est, dit-on, le plus difficile et le plus exposé de Suisse. On a accusé Michael Lauber d’être «arrogant», mais n’a-t-il pas été confronté lui-même chaque jour à des gens arrogants? Il n’y a pas que la FIFA. Les affaires qu’il traite concernent la plupart du temps des intérêts financiers énormes. Au mois de mai de cette année, l’opposant russe Alexeï Navalny a accusé Michael Lauber d’avoir couvert le blanchiment d’argent de fonctionnaires russes dans des banques suisses… Et que sait-on vraiment du dossier de la FIFA? Voulait-il préserver son siège, qui est en Suisse depuis 1932? A-t-il agi pour un motif supérieur? Un doute subsiste.