Prolongation des APG pour les indépendants

Coronavirus

Les allocations pour perte de gain seront versées jusqu'au 16 septembre, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Le délai était déjà échu fin mai.

Pas de démarche particulière à faire

Le cercle des bénéficiaires de cette allocation a été élargi aux propriétaires de SA et de Sàrl qui sont employés de leur entreprise et qui travaillent dans l'événementiel. Depuis le 1er juin, ces personnes ne touchent plus d'indemnité de l'assurance-chômage alors que le secteur est encore fortement touché. Elles devront toutefois attendre quelques semaines avant de faire valeur leur droit.