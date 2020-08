Environnement

Protéger le panda n’aide pas toutes les espèces de son habitat

La protection du panda entraîne celle de plein d’autres animaux et plantes. Cependant, cette dernière passe par la fragmentation du territoire qui ne convient pas aux grands carnivores.

Grâce aux efforts de conservation entrepris par la Chine, comme la plantation de forêts de bambous qui lui offrent nourriture et habitat, le panda géant a quitté en 2016 la catégorie des espèces «en danger» de disparition sur la liste rouge de l’Union pour la conservation de la nature (UICN), même s’il reste «vulnérable».

L’emblématique plantigrade est considéré comme une espèce «parapluie»: sa protection entraîne celle de plein d’autres animaux et plantes, dont beaucoup ne mobilisent pas autant l’attention du public.

Mais le parapluie n’est pas efficace pour les grands carnivores qui vivent dans le même habitat que le panda, selon l’étude publiée dans la revue Nature Ecology and Evolution.

Ainsi, le léopard, la panthère des neiges, le loup et le dhole (aussi appelé «chien sauvage d’Asie») ont quasiment disparu de la plupart des zones protégées dédiées aux pandas depuis les années 1960, estiment les auteurs, qui se sont basés sur les clichés pris entre 2008 et 2018 par près de 8000 appareils photos à détection de mouvement dans les régions montagneuses du centre de la Chine.

Le léopard a perdu 81% de son aire de répartition, la panthère des neiges 38%, le loup 77% et le dhole 95%.

Domaine vital différent

Ces derniers ont besoin d’un «domaine vital» beaucoup plus vaste, parfois plus de 100 km2, que les pandas (5 à 13 km2) pour se nourrir et se reproduire. La fragmentation des zones protégées en des dizaines de réserves ne leur convient donc pas, expliquent les chercheurs.