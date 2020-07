Automobile

PSA reste rentable malgré la crise et la chute des ventes

Le groupe automobile français qui construit les Peugeot et Citroën a vu son bénéfice net plonger de 67,5% au premier semestre. Mais il reste solide.

L'effondrement du marché automobile mondial a entraîné une chute de 34,5% du chiffre d'affaires de PSA (qui inclut aussi les marques Opel, Vauxhall et DS) à 25,1 milliards d'euros. Mais le groupe, en cours de fusion avec l'italo-américain Fiat Chrysler (FCA), avait fortement baissé ses coûts ces dernières années et a continué à couper dans ses dépenses durant la crise. Il a ainsi pu maintenir un bénéfice opérationnel courant de 517 millions d'euros (en chute de 84,5%), soit 2,1% des ventes. Pour la seule division automobile, la marge opérationnelle a atteint 3,7%, contre 8,7% l'an dernier sur la même période.

Objectif confirmé

«Résilience»

«Ce résultat semestriel démontre la résilience du groupe, récompense de six années consécutives de travail intense», a-t-il commenté. «Nous sommes déterminés à réaliser un solide rebond au second semestre tout en finalisant la naissance de Stellantis», le nouveau groupe issu du mariage PSA-FCA, «d'ici la fin du premier trimestre 2021», a-t-il ajouté.

«Le mois de juin a enregistré un très fort rebond des ventes et des commandes en Europe et juillet suit la même tendance de reprise très rapide», a indiqué M. de Rovira, soulignant le succès des derniers lancements du groupe, notamment les nouvelles versions des citadines Peugeot 208 et Opel Corsa, et le bon accueil des versions électriques.