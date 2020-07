Pyongyang menace militairement la Corée du Sud

Crise

Au lendemain de la démolition du bureau de liaison avec le Sud, la tension ne cesse d'augmenter entre les deux Corées.

Kim Yo Jong, la puissante soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un, y a vu «une proposition sinistre et manquant de tact», selon l'agence nord-coréenne KCNA. Ce à quoi Séoul, qui n'avait cessé de jouer l'apaisement ces derniers mois, a répondu vertement, en dénonçant des propos «insensés» et «très impolis».

«Nous avertissons que nous ne tolérerons plus les actions et paroles déraisonnables du Nord», a déclaré le porte-parole de la Maison bleue, la présidence sud-coréenne, Yoon Do-han, qui a notamment jugé «sans précédent et insensé» le fait que Pyongyang révèle que M. Moon ait proposé de dépêcher un émissaire.