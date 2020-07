Pyongyang tire un missile d'un sous-marin

Corée du Nord

Le projectile testé mercredi matin par la Corée du Nord était un missile Pukguksong 3 mer-sol tiré depuis un sous-marin.

Les Etats-Unis et la Corée du Sud vont reporter leurs manoeuvres aériennes conjointes pour favoriser le dialogue avec la Corée du Nord. (Dimanche 17 novembre 2019)

Pyongyang a pour habitude de procéder à des manoeuvres militaires à la veille de pourparlers diplomatiques, une façon de peser un peu plus dans les négociations. L'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA a annoncé jeudi que le tir d'essai effectué la veille était celui d'un «nouveau type» de missile balistique à partir d'un sous-marin et qu'il s'était déroulé avec succès. KCNA a identifié cet engin comme étant un Pukguksong 3, c'est-à-dire un missile mer-sol balistique (SLBM), comme le présumait l'état-major sud-coréen.

«Provocations»

Dans la journée de mercredi, les Etats-Unis avaient appelé la Corée du Nord, par la voix d'un porte-parole du département d'Etat, à «s'abstenir de commettre des provocations» et à «rester engagée dans des négociations substantielles et soutenues» visant à apporter la stabilité et la dénucléarisation à la péninsule.