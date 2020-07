Qantas supprime 6000 emplois

Coronavirus

La compagnie australienne supprime plus d’un poste sur cinq. 15'000 employés doivent en outre rester au chômage technique.

Quantas devient «une plus petite compagnie à court terme», selon son directeur.

La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé jeudi la suppression de 6000 emplois et le maintien au sol d'une centaine d'appareils pendant un an. Ces mesures visent à économiser plus de 9 milliards d'euros sur trois années «d'activité réduite».