Qantas suspend ses vols internationaux jusqu'en octobre

Aviation

La compagnie australienne a réagi face à la fermeture des frontières du pays, empêchant les voyages à l'étranger.

Seuls des vols à destination de la Nouvelle-Zélande et de la Tasmanie sont maintenus.

«Les frontières de l'Australie devant rester fermées pendant un certain temps, nous avons annulé la plupart des vols internationaux jusqu'à fin octobre», a déclaré un porte-parole de Qantas dans un communiqué. «Nous avons toujours des vols prévus vers la Tasmanie dans les prochains mois ainsi que la bulle commune avec la Nouvelle-Zélande», a cependant précisé la compagnie. Cette bulle serait un espace commun entre les deux pays qui permettrait de lever les restrictions sur les déplacements. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé à lever une partie des restrictions après avoir réussi à contenir la pandémie de coronavirus.

Incitation au tourisme intérieur

Selon Qantas, certains Australiens ont déjà répondu à cette invitation et le nombre de passagers a déjà doublé, passant de 34 000 la semaine dernière à 64 000 cette semaine.

L'Australie ne compte que deux grandes compagnies aériennes, Virgin Australia et Qantas, auxquelles s'ajoutent leurs filiales Tigerair et Jetstar. Fin avril, Virgin Australia s'est placée volontairement en cessation de paiement et sous administration judiciaire. Les deux compagnies aériennes ont commencé à augmenter leurs vols intérieurs. Ainsi, avec la hausse de la demande, Qantas espère atteindre d'ici juillet 40% des destinations intérieures qu'elle desservait avant la pandémie.