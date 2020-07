Quand l’arbitre humilie la défense xamaxienne

Football

Sur l’action du 3-0 à Thoune, M. Schnyder a piqué un sprint qui a laissé sur place plusieurs pions neuchâtelois. La vidéo fait mal à la défense de la Maladière.

A Thoune, NE Xamax a sombré sans afficher le moindre signe de révolte, ce qui s’est traduit par un manque d’engagement sur le synthétique bernois. Une scène, celle du 3-0 tombé dans les arrêts de jeu, résume à elle seule la passivité d’une équipe qui a joué battu dès le coup d’envoi. Repérée par notre confrère Simon Häring et provoquant depuis le buzz sur la Toile, elle fait surtout mal à la trop lente défense des «rouge et noir» en mettant en valeur les qualités athlétiques du directeur de jeu lucernois dans son couloir de la Stockhorn Arena.

Alors que Grégory Karlen, parti dans le dos de la défense neuchâteloise sans qu’il y ait hors-jeu, s’en va seul affronter le malheureux Walthert, on y voit l’arbitre pousser un sprint, rattraper le conséquent retard qu’il accusait au départ sur les joueurs xamaxiens «concernés» jusqu’à laisser ceux-ci sur place. Sur cette action-là, Djuric et Abanda, qui ne sont pas les défenseurs les plus rapides du monde, n’ont pas vraiment bonne mine.

Pour un peu, on a même pu croire que M. Urs Schnyder (34 ans) voulait s’en aller tacler le milieu de terrain valaisan tant l’homme en jaune a tout fait pour se retrouver au plus près de l’action.

Préparation tronquée

Il n’empêche que ce 3-0 a peut-être valeur de symbole d’une formation ne croyant plus suffisamment en elle. Dans l’attente des résultats des tests de dépistage au Covid-19 auquel l’ensemble du club s’est soumis vendredi passé (y compris le personnel administratif), Xamax a sans doute souffert d’une préparation tronquée. De là à ne pas faire acte de présence? «Aujourd’hui (hier), estimait Raphaël Nuzzolo, on ne peut pas se raccrocher à grand-chose. Dans tous les domaines, on n’a pas été à la hauteur, c’est tout. On est passé à travers. Le derby contre Sion représente une nouvelle finale. Je ne suis pas mathématicien, mais si l’on ne gagne pas mercredi soir, il sera difficile de prétendre rester en Super League.»