Quand Pompeo estimait que Trump «ne raconte que des conneries»

États-Unis

Dans son livre à paraître la semaine prochaine, l’ex-conseiller présidentiel John Bolton rapporte les vives critiques du secrétaire d’État Mike Pompeo envers Donald Trump.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo, entouré de Donald Trump et de l’ancien conseiller présidentiel John Bolton. (Photo MANDEL NGAN / AFP)

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, qui affiche une loyauté à toute épreuve à l'égard de Donald Trump, s'est montré plus d'une fois critique dans son dos, allant jusqu'à l'accuser de ne dire «que des conneries», rapporte l'ex-conseiller présidentiel John Bolton dans son livre.

L'épisode décrit dans ce livre explosif à paraître la semaine prochaine, dont de larges extraits ont été dévoilés mercredi dans les médias américains, remonte au premier sommet entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, en 2018 à Singapour.

Un mois plus tard, selon le conseiller limogé en septembre dernier, le chef de la diplomatie américaine étrillait la stratégie de rapprochement avec la Corée du Nord, qu'il n'a eu de cesse de défendre en public, estimant qu'elle n'avait «aucune chance de réussir».

«Débile» selon Tillerson

Et juste avant le sommet de Singapour, après avoir écouté une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue sud-coréen, Mike Pompeo avait déjà dit à l'auteur du livre avoir «failli avoir un arrêt cardiaque» à cause des propos présidentiels.