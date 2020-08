Royaume-Uni

Quarantaine pour les voyageurs de France et des Pays-Bas

Pour lutter contre la pandémie, le Royaume-Uni va réimposer une quarantaine de 14 jours aux voyageurs de six pays, dont la France et les Pays-Bas.

Le Royaume-Uni a réimposé jeudi une quarantaine aux voyageurs en provenance de France et des Pays-Bas en raison d’une hausse du nombre des cas de Covid-19 dans ces deux pays.

Cette mesure concerne aussi Monaco et Malte, ainsi que Turks & Caicos et Aruba, a souligné le ministre britannique des Transports Grant Shapps sur Twitter. «Si vous arrivez au Royaume-Uni après 04 h 00 (05 h 00 suisses) samedi de ces endroits, vous devrez vous placer de vous-même à l’isolement pour 14 jours», a-t-il ajouté.

Paris regrette la décision britannique et imposera une «mesure de réciprocité», a annoncé jeudi soir le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes. «Une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible», a écrit Clément Beaune sur son compte Twitter.