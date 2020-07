Canton de Vaud

Quatre jeunes tagueurs étaient très actifs à Lausanne

L’enquête menée par la Brigade de la jeunesse de la Police judiciaire de Lausanne a permis d’établir que quatre jeunes tagueurs interpellés à la mi-avril avaient commis plus de 230 tags.

Quatre jeunes tagueurs interpellés le 16 avril ont reconnu avoir effectué 235 tags au nord de Lausanne. Plus d’une centaine ont été repérés sur des murs de bâtiments communaux, a précisé la police municipale de Lausanne dans un communiqué mercredi.

Vers 04h00 du matin le 16 avril, une patrouille de police a interpellé les mineurs auteurs de tags sur un mur au chemin de la Grangette à Lausanne. Ces jeunes, de nationalité suisse, âgés de 15 et 16 ans, domiciliés dans la région lausannoise, ont été acheminés à l'Hôtel de police pour y être entendus.

L’enquête menée par la brigade de la jeunesse de la Police judiciaire municipale a permis d’identifier un nombre conséquent de cas. Plusieurs plaintes ont été déposées par des propriétaires privés et par la Ville de Lausanne, pour dommages à la propriété. Le coût global des déprédations est estimé à plus de 100'000 francs, dont plus de 60'000 francs sur les installations de la Ville de Lausanne.