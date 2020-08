Canton du Valais Quatre Vallées: un homme percuté par un drone sur une tyrolienne

Un drone piloté par un touriste a heurté un Valaisan qui effectuait la descente de la tyrolienne du Mont-Fort sur le domaine des Quatre Vallées.

Un Valaisan a été percuté à la tête par un drone en début de semaine alors qu’il effectuait la descente de la tyrolienne du Mont-Fort, coexploitée par Téléverbier et les remontées mécaniques de Nendaz-Veysonnaz. L’engin était piloté par un touriste.

«C’est un incident malheureux», déplore Laurent Vaucher, directeur de Téléverbier. Il précise à Keystone-ATS qu’aucun employé du domaine n’est impliqué et souligne n’avoir aucune prise sur ce type d’initiative privée.

Les drones sont interdits sur tout le domaine des Quatre Vallées, sauf autorisation expresse. La réglementation européenne en matière de drone, que la Suisse devait adoptée dès le 1er juillet 2020, a été repoussée de six mois en raison de la crise provoquée par le coronavirus. Elle exigera notamment que les exploitants de drone de plus de 250 grammes s’enregistrent et passent un examen en ligne.