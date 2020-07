Québec: traque du père de deux fillettes retrouvées mortes

Canada

Le père de Norah et Romy, deux petites filles retrouvées mortes samedi au Québec, est activement recherché par la police.

Les deux fillettes, Norah, 11 ans, et sa sœur Romy, 6 ans, avaient été aperçues pour la dernière fois mercredi soir en compagnie de leur père Martin Carpentier. Leurs corps ont été retrouvés samedi dans un bois et une autopsie aura lieu pour déterminer la cause exacte de leur mort.